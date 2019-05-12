Емері: Арсенал не зміг досягти своєї мети в АПЛ

Головний тренер Арсенала Унаї Емері підсумував результати чемпіонату Англії в нинішньому сезоні.

"Ми закінчили чемпіонат далеко від Манчестер Сіті та Ліверпуля, але ближче до Тоттенхема та Челсі. Наша ціль полягає в тому, щоб продовжувати наш проект.

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Я пишаюся гравцями, ми були гідні того, щоб боротися за топ-4, в останній момент втратили шанс, але ми були близькими.

Ми не змогли досягти нашої мети в АПЛ, але у нас є Ліга Європи, щоб виграти титул і потрапити в Лігу чемпіонів", – цитує Емері ВВС.

Лондонський клуб закінчив сезон АПЛ на п'ятій сходинці і гарантував собі участь в наступному сезоні в Лізі Європи.

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