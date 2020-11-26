"Я щасливий, що сьогодні ми здобули три очки. Нападнику завжди хочеться забивати, і я радий, що зробив це сьогодні. Хлопці в роздягальні говорять, що для мене типово – забивати найскладніший момент після того, як марнував простіші, але іноді буває так. Найголовніше, що ми перемогли.

Борусія М – Шахтар – 4:0 – відео голів та огляд матчу

У нас залишилося ще дві гри в Лізі чемпіонів. Ми добре виступили в перших зустрічах з Інтером і Реалом, тепер у нас є шанс набрати більше очок проти них або навіть виграти. Але спочатку ми повинні швидко відновитися і зосередитися на грі Бундесліги проти Шальке. Звістка про смерть Дієго Марадони шокувала всіх нас. Всі знають, яким хорошим футболістом він був. Я, звичайно, ніколи не бачив його вживу, але я бачив дуже багато відео з ним. Він був джерелом натхнення для кожного гравця. Мої думки з його сім'єю", – наводить слова Емболо сайт Борусії М.

Зауважимо, німецька команда лідирує у квартеті В з вісьмома очками. Шахтар після 4-х турів Ліги чемпіонів набрав лише чотири пункти.

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