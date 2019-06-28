Емболо перейшов з Шальке в Борусію М

Форвард Брель Емболо відтепер захищатиме кольори Борусії Менхенгладбах.

Борусія Менхенгладбах підсилилась нападником Шальке Брелем Емболо, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт 22-річного швейцарця з новим клубом розрахований до літа 2023 року. За інформацією ЗМІ, сума трансферу становить 10 млн євро.

Брель виступатиме під 36-м номером.

В минулому сезоні Бундесліги Емболо провів 20 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та трьома асистами.

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