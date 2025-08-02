Ельверсберг зіграє з Нюрнбергом у першому турі другої Бундесліги. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч Ельверсберг – Нюрнберг відбудеться сьогодні, 2 серпня. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.

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Зустріч Ельверсберг – Нюрнберг можна подивитися в прямому ефірі на платформі Сетанта Спорт за наявності підписки.

Артем Степанов вперше зіграє за Нюрнберг в офіційному матчі. Під час передсезонної підготовки українець регулярно мав ігровий час і забивав вже за новий клуб. До слова, у складі Нюрнберга грає колишній гравець Динамо Лука Лочошвілі.

Стартовий склад:

Нюрнберг: Райхерт, Грубер, Кнохе, Лочошвілі, Яніш, Лубах, Соареш, Юставан, Їлмаз, Бірон, Степанов.