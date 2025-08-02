Ельверсберг – Нюрнберг: стартові склади та трансляція матчу – офіційний дебют Степанова, екс-гравець Динамо в основі
Ельверсберг зіграє з Нюрнбергом у першому турі другої Бундесліги. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".
Матч Ельверсберг – Нюрнберг відбудеться сьогодні, 2 серпня. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.
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Зустріч Ельверсберг – Нюрнберг можна подивитися в прямому ефірі на платформі Сетанта Спорт за наявності підписки.
Артем Степанов вперше зіграє за Нюрнберг в офіційному матчі. Під час передсезонної підготовки українець регулярно мав ігровий час і забивав вже за новий клуб. До слова, у складі Нюрнберга грає колишній гравець Динамо Лука Лочошвілі.
Стартовий склад:
Нюрнберг: Райхерт, Грубер, Кнохе, Лочошвілі, Яніш, Лубах, Соареш, Юставан, Їлмаз, Бірон, Степанов.