Елліот зазнав моторошної травми у матчі АПЛ проти Лідса – відео епізоду жахає
Поєдинок 4-го туру АПЛ Лідс – Ліверпуль матиме дуже гіркий присмак для таланта мерсисайдців Харві Елліота.
На старті другого тайму стався моторошний епізод. Захисник Лідса Паскаль Стрьойк пішов у підкат ззаду, від якого постраждав Харві Елліот.
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18-річний півзахисник Ліверпуля одразу впав на землю та почав корчитись від болю. Найімовірніше, він зламав ногу. Матч на 60 хвилині завершився як для Стрьойка (пряма червона), так і для Елліота. Останній на ношах покинув поле, а замість нього вийшов Джордан Хендерсон.
До слова, Харві лише цього сезону став виконавцем основної обойми Ліверпуля і до фатального поєдинку з Лідсом мав 3 матчі у своєму активі.
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