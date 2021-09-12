На старті другого тайму стався моторошний епізод. Захисник Лідса Паскаль Стрьойк пішов у підкат ззаду, від якого постраждав Харві Елліот.

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18-річний півзахисник Ліверпуля одразу впав на землю та почав корчитись від болю. Найімовірніше, він зламав ногу. Матч на 60 хвилині завершився як для Стрьойка (пряма червона), так і для Елліота. Останній на ношах покинув поле, а замість нього вийшов Джордан Хендерсон.

Best of luck to Harvey Elliott, horrible tackle. Just look at Salah's reaction pic.twitter.com/2yP3mlaJz0 — mx (@MessiMX30i) September 12, 2021

До слова, Харві лише цього сезону став виконавцем основної обойми Ліверпуля і до фатального поєдинку з Лідсом мав 3 матчі у своєму активі.

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