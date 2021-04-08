Півзахисник Харві Елліот не планує довго набиратись досвіду в орендах.

"Я збираюся провести передсезонну підготовку в Ліверпулі з думками про місце в першій команді. Який би шанс мені не випав, головне ним скористатися.

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Якщо команді потрібно буде підсилення з лавки запасних, я хочу бути тим гравцем, на якого може розраховувати тренерський штаб", – цитує Елліота CBS Sports.

Влітку Ліверпуль придбав Харві у Фулхема, але мерсисайдці вирішили віддати вундеркінда в оренду у Блекберн. У нинішньому сезоні Чемпіоншипа Елліот провів 35 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 10-ма асистами.

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