Еллардайс висловив підтримку Сульшеру

Англійський футбольний тренер Сем Еллардайс став на захист головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера.

"Робота головним тренером полягає у тому, щоб шукати і вказувати на недоліки команди, а згодом виправляти і покращувати їх. Якщо Сульшеру не нададуть підтримку і не будуть купувати йому в команду якісніших гравців, то я сумніваюсь, що результати Манчестер Юнайтед стануть кращими.

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На даний момент він приймає всю критику на себе, але насправді тренер хороший настільки, наскільки хорошими є його гравці. А Уле Гуннар працює як може з тими гравцями, що у нього є", – сказав Еллардайс в ефірі talkSPORT.

Нагадаємо, манкуніанці переживають складні часи: їм не вдається демонструвати якісну гру, команда часто втрачає очки у матчах з клубами з нижньої частини турнірної таблиці. Після 24-х турів АПЛ Манчестер Юнайтед набрав 34 очки та посідає п'яте місце в турнірній таблиці. Відставання від зони Ліги чемпіонів складає 6 пунктів.

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