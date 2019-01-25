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Еллардайс пояснив, чому Решфорд вже в 30 років буде змушеним думати про завершення кар'єри

13:18 419 Читать на русском
Еллардайс пояснив, чому Решфорд вже в 30 років буде змушеним думати про завершення кар'єри
Маркус Решфорд / фото із соцмереж

Колишній головний тренер збірної Англії Сем Еллардайс вважає, що форвард Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд не зможе виступати на найвищому рівні вже в 30 років.

"Йому буде складно продовжувати грати до 30 років, тому що у організма є свої фізичні і психологічні запити, і він буде страждати від втоми.

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Навіть якщо він уникне серйозних травм, до 25 років його організм буде зношений через дрібні пошкодження. В колінах, стегнах, спині почнуть виникати проблеми.

Він буде відпочивати по три тижні на рік. І все. Зараз більше немає передсезонних підготовок. Клуби відразу починають грати у всіх цих турнірах, до цього ще додаються матчі за збірну. Я думаю, він буде змушений завершити свою кар'єру раніше.

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Якщо ви подивитеся зараз на Прем'єр-лігу, в ній менше гравців, яким за 30, ніж було коли-небудь", – цитує Еллардайса talksport.com.

Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд Маркус Решфорд Сем Еллардайс Сем Еллардайс
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