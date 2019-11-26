toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Еллардайс поскаржився на дискримінацію британців в АПЛ

11:25 204 Читать на русском
Еллардайс поскаржився на дискримінацію британців в АПЛ
Сем Еллардайс / фото із соцмереж

Колишній головний тренер збірної Англії і низки клубів Прем'єр-ліги Сем Еллардайс пояснив, чому наставник Бернлі Шон Дайч досі не отримав шанс у топ-клубі.

"Шон Дайч підняв Бернлі з дна і вивів до Європи. Вивести команду в єврокубки, показуючи стабільність протягом тривалого часу, набагато складніше, ніж виграти Кубок, де ти проводиш шість або сім матчів і виходиш у фінал.

Моурінью відзначив роль португальських тренерів на футбольній карті світу

Я просто не розумію логіки. Це навіть логікою назвати не можна. Неможливо працювати в маленькому клубі і заслужити підвищення за допомогою трофеїв. Це нонсенс.

Найкращий спосіб отримати роботу в Прем'єр-лізі, якщо ти британець, – це змінити своє ім'я на іноземне. Я завжди говорив, що якби мене звали Еллардічіо, я б тренував Манчестер Юнайтед", – цитує Еллардайса talkSPORT.

Ярмоленко гостинно зустрів Моурінью, антирекорд Гвардіоли, різні Реал і Барса, божевілля в Бундеслізі – огляд вікенду

blog_ava
Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
Теги
Англія Бернлі Бернлі Сем Еллардайс Сем Еллардайс Шон Дайч Шон Дайч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
17
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук