Головний тренер Вест Бромвіча Сем Еллардайс вважає, що перемога над Вулверхемптоном (2:3) стане початком білої смуги для його команди.

"У переважній більшості ігрових епізодів хлопці виконували план на гру і в цілому виглядали добре. Це був наш найкращий матч з тих пір, як я тут.

Гольова феєрія з двома пенальті у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Вест Бромвіч – 2:3

Перемога сьогодні – чудова новина для клубу і наших уболівальників, тому що ми перемогли одвічних суперників у "Дербі Чорної країни". Тепер я з нетерпінням чекаю, що ця перемога додасть моїм гравцям трохи впевненості в собі.

Вулверхемптон пропустив багато голів після стандартів, тому ми відчували, що можемо використовувати це. Сьогодні з гри мої хлопці створили більше небезпечних моментів, ніж в будь-якому іншому матчі з тих пір, як я став головним тренером цієї команди", – цитує Еллардайса BBC.

Звитяга над "вовками" стала лише другою для Вест Брома у нинішньому сезоні АПЛ і команда залишається у зоні вильоту. Сем Еллардайс очолив "дроздів" 16 грудня.

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