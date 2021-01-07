Еллардайс першим трансфером позбавить Ярмоленка конкурента, – Sky Sports
17:03 - Читать на русском
Досвідчений Сем Еллардайс визначився із першим придбанням на посаді головного тренера Вест Бромвіча.
"Дрозди" за крок від підписання півзахисника Вест Хема Роберта Снодграса, повідомляє Sky Sports.
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Угода між клубами вже погоджена, вінгер ще має пройти медобстеження, і сторони оформлять папери. На Хоторнс Снодграс переїде на постійній основі. Контракт шотландця з Вест Бромвічем буде розрахований на 18 місяців.
У нинішньому сезоні Роберт Снодграс провів лише 6 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 1 асист.
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