"Дрозди" за крок від підписання півзахисника Вест Хема Роберта Снодграса, повідомляє Sky Sports.

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Угода між клубами вже погоджена, вінгер ще має пройти медобстеження, і сторони оформлять папери. На Хоторнс Снодграс переїде на постійній основі. Контракт шотландця з Вест Бромвічем буде розрахований на 18 місяців.

У нинішньому сезоні Роберт Снодграс провів лише 6 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 1 асист.

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