"Дрозди" сьогодні вранці звільнили Славена Біліча і оперативно призначили замість нього Сема Еллардайса. Контракт розрахований на 18 місяців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Разом із досвідченим фахівцем в команду прийшов його давній помічник Семмі Лі. Вже завтра новий штаб проведе перше тренування в рамках підготовки до матчу АПЛ проти Астон Вілли.

Додамо, що 66-річний фахівець має славу визнаного "рятівника", який витягав із зони вильоту навіть безнадійні команди. Також Еллардайс очолював збірну Англії, звідки зі скандалом був звільнений лише після двох місяців на посаді. Останнім місцем роботи Сема став Евертон, звідки він пішов у 2018 році.

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