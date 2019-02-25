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Еллардайс може очолити Лестер

20:46 70 Читать на русском
Еллардайс може очолити Лестер
Сем Еллардайс / соцмережі

Сем Еллардайс може стати новим наставником Лестера.

Сем Еллардайс зацікавлений у роботі наставником Лестера, який звільнив Клода Пюеля, повідомляє Sky Sports.

Бенітес та Мартінес можуть очолити Лестер

"Лиси" хочуть зробити Біг Сема тимчасовим тренером, а влітку боси клубу знайдуть нового наставника або повноцінно підпишуть англійця.

Лестер після 27 турів займає 12 сходинку в турнірній таблиці АПЛ, набравши 32 очки.

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