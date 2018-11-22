Еллардайс хоче очолити збірну Ірландії

Колишній головний тренер збірної Англії Сем Еллардайс прагне отримати посаду наставника національної команди Ірландії.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер збірної Ірландії Мартін О'Ніл, а також його помічник Рой Кін подали у відставку після невдалого виступу команди в Лізі націй.

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За інформацією британського видання Sky Sports, колишній головний тренер збірної Англії Сем Еллардайс хоче очолити національну команду Ірландії.

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Нагадаємо, останнім місцем роботи англійського спеціаліста був Евертон, який Еллардайс покинув у травні поточного року. У 2016 році коуч кілька місяців працював зі збірною Англії, яку покинув через скандал.