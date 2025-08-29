"Що з ними відбувається? Я не побачив палаючих очей, бажання відігратися. Ні характеру, ні почуття самоповаги. Побачив я Шапаренко, який виходить з браслетиком на поле; Попова, який вийшов абсолютно не готовим до гри. І хлопців у наколках. Їм, напевно, елітні шл*хи остаточно висмоктали всю енергію і мізки. На питання, чи потрібне посилення для Динамо, відповідь проста: потрібна повністю нова команда.

Обговорювати і розбирати саму гру навіть не хочеться. На додаток до організації гри в центральній зоні оборони. Ось так. У мене собака, який виконує всі вказівки в точності: "вийшли", "за спиною", "відкритий/закритий м'яч", "щільніше"... Але якщо пес це все розуміє і виконує, я не можу зрозуміти, чому два роки вони не можуть цьому навчитися.

Всім добра. Слава Україні", – написав Заховайло у своєму Facebook.

