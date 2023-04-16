Атлетіко обіграв Альмерію в рамках 29-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Атлетіко продовжив безпрограшну серію в рамках чемпіонату Іспанії до 13 матчів. Завдяки таким результатам команда Дієго Сімеоне має всі шанси поборотися за друге місце з Реалом. Відстань між сусідами становить лише два очки.

Атлетіко переміг у шостому матчі поспіль – Грізманн забив 150-й гол за "матрацників", Сімеоне не програє вже 13 турів

Сьогодні був вечір Антуанна Грізманна. Француз оформив дубль і вийшов на перше місце серед гравців Ла Ліги, чиї результативні дії принесли команді найбільше очок. Атлетіко в нинішньому сезоні завдяки Грізманну (11 голів та 8 асистів) набрав 18 очок. Окрім того, Антуан досяг позначки у 150 голів за "матрацників" у офіційних матчах.