Елегантна краса Кастільєхо та гармата від Ернандеса у відеоогляді матчу Мілан – СПАЛ – 3:0

Мілан впевнено здолав СПАЛ у поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів протистояння.

Італія, Кубок Італії, 1/8 фіналу

Мілан – СПАЛ – 3:0

Голи: Пйонтек, 20, Кастільєхо, 44, Ернандес, 66

На 20-й хвилині Беннасер вивів на побачення із голкіпером Кшиштофа Пйонтека, а той без проблем реалізував вихід віч-на-віч із Берішою. Подвоїв перевагу Мілан перед перервою: Пйонтек відкинув на Саму Кастільєхо, а вінгер елегантно закинув м'яч у дальню дев'ятку гостей.

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А на 66-й хвилині Тео Ернандес перехопив невдалу передачу в центрі поля, протягнув м'яч до півкола штрафного й завдав гарматного пострілу низом метрів із 25-ти. Отже, 3:0 за Міланом і путівку до чвертьфіналу здобувають саме підопічні Стефано Піолі.

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