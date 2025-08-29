У рамках програми дня в 3-му турі Ла Ліги 2025/26 провели два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2025/26, 3-й тур

Ельче – Леванте – 2:0

Голи: Мір, 46, Мендоса, 51

Валенсія – Хетафе – початок о 22:30

Програму туру в Іспанії відкрив поєдинок в Аліканте, де відбулося своєрідне дербі. Ельче та Леванте розташовані в одному регіоні – автономній спільноті Валенсія. Також обидві команди повернулись із Сегунди в поточному сезоні й встигли дати бій топам. Ельче відібрав очки у Бетіса й Атлетіко, тоді як "жаби" ледь не зіграли внічию з Барселоною.

Вболівальники очікували на яскравий футбол – і отримали його. Трибуни в Аліканте побачили 27 ударів на двох, красиві сейви та влучання в стійку.

Що найбільш важливо, господарі побачили два голи своєї команди. Їх провели на початку другого тайму. За кільканадцять секунд по перерві Рафа Мір зачепився за скидку й самотужки вивів себе віч-на-віч, а через п'ять хвилин Мендоса вгатив з лінії штрафного у лівий нижній – 2:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Ельче святкує дебютну перемогу після повернення в Ла Лігу, а Левенте йде з трьома поразками поспіль, вперше не забивши.

