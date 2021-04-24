Чемпіонат Іспанії 2020/21, 32-й тур

Ельче – Леванте – 1:0

Гол: Бойє, 32

Вальядолід – Кадіс – початок о 17:15

Валенсія – Алавес – початок о 19:30

Ельче у рідних стінах приймав Леванте. На 32-й хвилині господарі перехопили м'яч у центрі поля та вирвались у стрімку контратаку – Бойє відірвався від захисника, вийшов віч-на-віч із голкіпером та пробив у лівий кут воріт – 1:0. "Жаби" одразу кинулись в атаку, але до перерви нічого створити не змогли.

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У середині другого тайму Пако Лопес кинув у бій свіжі сили, але змінити хід поєдинку ніяк не вдавалось. На 74-й рефері ще й вручив червону картку Везу, однак після перегляду VAR він змінив рішення, ще й "нагородив" Фіделя "гірчичником" за симуляцію. Зрештою, забити хоча б один м'яч гостям так і не вдалось, і фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Ельче, завдяки якій він вибрався із зони вильоту, та тепер посідає 16-ту сходинку першості.

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