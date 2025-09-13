Севілья у рамках 4-го туру Ла Ліги 2025/26 розділила очки з Ельче (2:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Севілья свою першу перемогу в новому чемпіонаті здобули лишень у попередньому турі. Перед цим сталося дві поразки, тож у домашці проти Ельче нічия не влаштовувала. От тільки суперник був непростим – повернувшись із Сегунди, левантійці відібрали очки у Бетіса й Атлетіка.

Іспанський журналіст оцінив трансфер Ваната в Жирону – схожість з форвардом Барселони і відмінність від Довбика

Перший тайм виявився небагатим на події. Команди завдали по три удари, сумарно ледь награвши на 0,2 очікуваних голи. Втім, "Роман Санчес Пісхуан" таки побачив один реальний – його провели господарі. Ромеро зачепився за відскок після верхової боротьби Варгаса й вгатив з лінії штрафного. Точно в лівий нижній!

Футболісти відправились відпочивати за мінімальної переваги Севільї, однак у другому таймі вона не просто розтанула. Ельче зумів перегорнути гру, забивши двічі! На 54-й хвилині рахунок зрівняв Андре Сілва, замкнувши простріл Нету:

На 70-й же хвилині Мір вивів гостей уперед, поціливши прямим ударом зі стандарту під ближню стійку. 1:2! Цікаво, що це лишень третій гол Ельче в Прімері, забитий зі штрафного у ХХІ столітті, а попередній трапився аж 10 роки тому.

Інших ударів з боку гостей у другому таймі не було. Колектив з Аліканте організував два голи з двох пострілів.

Якщо поглянути на цифри у статистичних порталах, то може здатись, ніби Севілья жахливо провела другий тайм. Насправді ж нервіонцям не щастило – вони забили аж чотири голи по перерві, однак три з них скасували через офсайди. Зарахували тільки один, на 85-й хвилині, з асисту 36-річного Алексіса Санчеса (та й то після перегляду відеоповтору).

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу з рахунком 2:2! Ельче продовжує безпрограшну ходу по Ла Лізі, а Севілья додає до перемоги нічию.

Український футболіст запалює у Барселоні: забив у фіналі ЧС, став найкращим бомбардиром, вважається топ-проектом