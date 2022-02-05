Ельче впевнено переміг Алавес
Алавес у надзвичайно важливому матчі 23-го туру Ла Ліги зазнав поразки від Ельче (1:3). Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2021/22, 23-й тур
Ельче – Алавес – 3:1
Голи: Мілья, 47, 58, Фідель, 86 – Хоселу, 18
Мальорка – Кадіс – початок о 17:15
Сельта – Райо Вальєкано – початок о 19:30
Осасуна – Севілья – початок о 22:00
Програму дня в Іспанії відкривав домашній матч Ельче проти Алавеса. Гості відставали від рятівної 17-ї сходинки на 3 очки, тож перемога для них була надзвичайно важливою – і вже на 18-й хвилині баски відкрили рахунок зусиллями Хоселу. Його гол залишився єдиним у першому таймі.
Втім, одразу по перерві Ельче перегорнув гру. Героєм став Мілья, який на 47-й хвилині відновив статус-кво точним пострілом з відскоку, а на 58-й вивів господарів уперед. Алавес на ці голи нічим не відповів, а на 86-й хвилині Фідель ще й вколотив третій м'яч у ворота гостей. 3:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.