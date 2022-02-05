Чемпіонат Іспанії 2021/22, 23-й тур

Ельче – Алавес – 3:1

Голи: Мілья, 47, 58, Фідель, 86 – Хоселу, 18

Мальорка – Кадіс – початок о 17:15

Сельта – Райо Вальєкано – початок о 19:30

Осасуна – Севілья – початок о 22:00

Програму дня в Іспанії відкривав домашній матч Ельче проти Алавеса. Гості відставали від рятівної 17-ї сходинки на 3 очки, тож перемога для них була надзвичайно важливою – і вже на 18-й хвилині баски відкрили рахунок зусиллями Хоселу. Його гол залишився єдиним у першому таймі.

Втім, одразу по перерві Ельче перегорнув гру. Героєм став Мілья, який на 47-й хвилині відновив статус-кво точним пострілом з відскоку, а на 58-й вивів господарів уперед. Алавес на ці голи нічим не відповів, а на 86-й хвилині Фідель ще й вколотив третій м'яч у ворота гостей. 3:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

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