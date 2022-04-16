Чемпіонат Іспанії 2021/22, 32-й тур

Ельче – Мальорка – 3:0

Голи: Мохіка, 42, Бігас, 58, Лі Кан Ін, 81 (автогол)

Алавес – Райо Вальєкано – початок о 17:15

Валенсія – Осасуна – початок о 19:30

Хетафе – Вільяреал – початок о 22:00

Мальорка після сенсаційної перемоги над Атлетіко в попередньому турі покинула зону вильоту, однак відрив становив всього одне очко. Саме тому балеарцям необхідно було переграти Ельче на його полі – втім, відкрити переможну серію їм не судилося. Команда у досить рівній зустрічі продемонструвала жахливу реалізацію й ще гірше зіграла в обороні.

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Господарі відкрили рахунок на 42-й хвилині завдяки надзвичайно точному пострілі Мохіки з лівого кута штрафного під дальню стійку. Подвоїти перевагу Ельче вдалося на 58-й хвилині внаслідок подачі Фіделя зі стандарту й замикання у виконанні Бігаса. На 81-й же гості добили самі себе автоголом Лі Кан Іна. 3:0. Ельче святкує розгром.

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