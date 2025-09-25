Осасуна й Ельче у рамках особистої зустрічі в 6-му турі Ла Ліги 2025/26 переможця не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Поєдинок у Памплоні виявився досить рівним. 9:10 за ударами, 18:14 за дотиками у штрафному, 0,51 vs 0,65 xG за моментами з гри. За успішністю єдиноборств на землі команди йшли з рахунком. 36:35. За яскравими хайлайтами теж не було перекосу – класні сейви довелося виконати як Еррері, так і Пеньї.

А от за успішністю стандартів Осасуна переїхала Ельче, награвши на 0,59 очікуваних голів після штрафних, кутових і аутів. Ельче мав лишень 0,07. Дана статистика корелювалась із ефективністю верхових дуелей – памплонці виграли 24 з 35-ти епізодів. Тим не менш, свій єдиний гол господарі провели з гри.

Ще на 10-й хвилині Муньйос вивів наваррців уперед, вгативши метрів з 23-х у дальню дев'ятку.

За такого футболу фіаско Ельче здавалося несправедливим. Зрештою, цього й не сталося – у компенсований час колектив з Аліканте відігрався. з контратаки, у якій Педроса випередив захисників і скористався помилкою голкіпера. 1:1! Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Таким чином, Ельче залишається без поразок. Левантійці досі тримаються в топ-5 Ла Ліги, маючи 10 очок. Осасуна має лишень 7 балів, однак йде аж на тринадцятій сходинці.

