"Біло-зелені" у матчі 32-го туру Прімери розгромили "бджіл". Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Найгірша команда Ла Ліги – Ельче – влаштувала справжню сенсацію, несподівано обігравши міцного середняка Райо Вальєкано. Мадридці опинились у скрутному становищі в середині першого тайму, коли за фол поле покинув Лежен.

Реал Сосьєдад переміг Осасуну й збільшив відрив від претендентів на місце в ЛЧ

Господарі зуміли скористатись чисельною перевагою ще до перерви і вже у доданий час відкрили рахунок.

Після відпочинку Бойє та Фідель протягом хвилини добили суперника, а згодом Гумбау на куражі поставив масну крапку у матчі. Попри розгром Ельче залишився на останній сходинці турнірної таблиці. Валенсійці зберігають примарні шанси залишитись в еліті: для цього необхідно здобути перемоги в останніх шести матчах і сподіватись на осічки конкурентів.

Ліга Негрейри: Барса та Реал знецінили Прімеру – брудні розбірки і більше нічого