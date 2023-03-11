У суботу 25-й тур чемпіонату Іспанії продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 25-й тур

Ельче – Вальядолід – 1:1

Голи: Моренте, 90+6 – Ларін, 4

Вилучення: Меса, 111 (Вальядолід, друга жовта картка), Онгла, 112 (Вальядолід, друга жовта картка)

Сельта – Райо Вальєкано – початок матчу о 19:30

Валенсія – Осасуна – початок матчу о 22:00

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Ельче на своєму полі врятував нічию з Вальядолідом. Найгірша команда Ла Ліги пропустила вже у дебюті зустрічі і весь поєдинок намагалась відігратись. Валенсійці завдали по воротах суперника 24 удари проти 5 (10 проти 1 у площину воріт), і досягли успіху лише на шостій доданій хвилині завдяки рикошету.

На 11-ій (!!!) доданій господарі отримали чисельну перевагу – протягом хвилини арбітр спочатку вилучив за другу жовту Меса, а за мить два "гірчичники" заробив Онгла. Однак часу, аби втілити більшість, Ельче не вистачило.

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