У понеділок 2-й тур чемпіонату Іспанії завершувало два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 2-й тур

Ельче – Альмерія – 1:1

Голи: Колядо, 31 – Садік, 23

Жирона – Хетафе – початок матчу о 23:00

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У першому матчі дня Ельче приймав Альмерію. Після розвідки і доволі обережної гри гості вийшли вперед. В середині першого тайму Садік вдало замкнув навіс з кутового – кіпер не встиг вчасно зреагувати і у стрибку не дотягнувся до мяча, який від перев'язаної голови Умара (яка постраждала в одному з епізодів) полетів у дальній кут.

За трохи Кольядо відновив статус-кво: опинившись у штрафному майданчику Ельче він розвернувся і несподівано пробив впритирку з ближньою стійкою. Одразу два захисники заважали голкіперу побачити момент удару, тому його стрибок виявився запізнілим.

Бабіч по перерві міг виводити гостей вперед, однак з ударом головою під поперечину Бадія майстерно впорався. Як наслідок, бойова нічия і перші набрані очки в сезоні.

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