Поки весь матч дивився за церемонією дискредитації нагородження володаря Золотого м'яча, істинні футбольні гурмани чекали новин з Памплони. Там місцева Осасуна приймала Ельче, намагаючись перервати 5-матчеву безвиграшну серію. Гості не вигравали у шести поєдинках поспіль, тож нічия їх теж не влаштовувала.

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В першому таймі головним героєм став хавбек Ельче на прізвище Фідель. На 6-й хвилині він привіз пенальті, сфоливши у власному штрафному. Будімір, який у попередній атаці влучив у поперечку, покарав суперника з "позначки" – 1:0! Втім, за 13 хвилин все той же Фідель зрівняв рахунок, замкнувши подачу з кутового. 1:1! Після цього команди обмінялися низкою моментів (зокрема, відзначитись міг екс-карпатівець Лукас Перес), але забити бодай ще один м'яч до перерви нікому не вдалося.

В другому таймі Осасуна виглядала активніше, однак Ельче відповідав гострішими моментами. Два з них мали завершитись взяттям воріт: так, на 58-й хвилині Бойє стріляв з периметру штрафного в стійку, а на 76-й Хосан головою метрів з шести замикав крос з лівого флангу – голкіпер витягнув м'яч практично з лінії! Памплонці ж у компенсований час могли вирвати перемогу, скориставшись помилкою кіпера гостей, але удар Кіке в порожні ворота в останню мить заблокували.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Осасуна набрала 20 очок і піднялася на 10-ту сходинку, потіснивши вниз Валенсію. Ельче з 12 пунктами покинув зону вильоту, але лишень завдяки додатковим показникам.

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