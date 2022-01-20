Ельче в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії приймає мадридський Реал. Стартові склади та онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії між Ельче та мадридським Реалом розпочнеться о 20:00 за київським часом. Тібо Куртуа захворів та не потрапив навіть до заявки, а його місце у старті зайняв Андрій Лунін. Українець проводить вже третій офіційний поєдинок у складі "вершкових".

Відеотрансляцію зустрічі проведе "MEGOGO".

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Стартові склади

Ельче:

Реал Мадрид:

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