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Ельче – Ов'єдо: онлайн-трансляція останнього матчу Луніна в оренді

21:55 - Читать на русском
Ельче – Ов'єдо: онлайн-трансляція останнього матчу Луніна в оренді
Ельче – Ов'єдо: онлайн-трансляція останнього матчу Луніна в оренді

У рамках 42-го туру іспанської Сегунди Ов'єдо поїхав у гості до Ельче. Стартові склади команд та онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині.

Матч Ельче – Ов'єдо розпочнеться о 22:00 за київським часом. Переглянути поєдинок можна безпосередньо в цій новині.

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Стартові склади команд:

Ельче:

Ов'єдо:

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Пряма трансляція матчу Ельче – Ов'єдо 20 липня 2020:

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Теги
Іспанія Відеоновини Українці за кордоном Ельче Ельче Ов'єдо Ов'єдо Сегунда Андрій Андрій Лунін
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