Ельче після сенсаційної перемоги над Райо Вальєкано (4:0) у попередньому турі повірив у можливість залишитись у Ла Лізі. Сміх сміхом, але бездоганна гра в останніх шести матчах залишала "зелено-смугастим" теоретичні шанси на Прімеру. Не вирішила завдання збереження прописки і Альмерія – сімнадцята сходинка і лише два пункти від зони вильоту змушували команду брати три очки у матчі з відвертим аутсайдером.

Ельче сенсаційно розбив Райо Вальєкано, здобувши третю перемогу в сезоні – тліє примарний шанс на збереження прописки

Гості були гострішими у перші хвилини (чого вартий лише удар Бойє впритирку зі стійкою), однак здолати оборонні редути суперника не вдавалось. На 15-й хвилині Ембарба опинився на газоні у штрафному Ельче, але арбітр натякнув на симуляцію і пенальті не поставив. Вже за трохи кутовий приніс успіх Альмерії: після виносу м'яч відскочив до Баптістао і той майже у падінні проштовхув його повз голкіпера – 1:0.

В середині тайму господарі веселою ватагою ледь не вийшли сам на сам з голкіпером гостей – в останній момент захисник встиг перехопити вбивчу передачу. Гумбау згодом ледь не зробив рахунок рівним, пробиваючи з гострого кута – трохи вище. На 40-й хвилині Ельче зрівняв, але арбітр гол не зарахував – перед взяттям воріт Тете Моренте на мить випустив м'яч за межі поляі після того виконав подачу в район одинадцятиметрової позначки.

На початку другого тайму вже Луїс Суарес впав у воротарському Ельче і вимагав пенальті – рефері після перегляду VAR наказав продовжувати гру.

Ембарба згодом помстився за одноклубника, влучно пробивши у дальній кут після скидки від суперника. За трохи Баптістао дивом не влучив у порожні ворота, ледь не довівши трибуни до божевілля. Господарі продовжили тиснути, практично не дозволяючи супернику створити бодай момент біля своїх воріт.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Ембарба міг оформити дубль, однак після дальнього удару влучив у праву стійку. Гості намагались бодай розмочити рахунок і вже у доданий час досягли свого – Понсе відгукнувся на навіс і головою переправив м'яч у сітку. На більше – не вистачило часу.

Перемога принесла Альмерії 36 очок і підняла на чотирнадцяту сходинку турнірної таблиці, Ельче з 16-ма пунктами безнадійно останній – навіть серія з перемог в останніх п'яти матчах вже не врятує валенсійців від вильоту.