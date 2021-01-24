Ельче приймає Барселону в 20-му турі Ла Ліги. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Ельче – Барселона стартував о 17:15 за Києвом. Поєдинок 20 туру Прімери можна переглянути на MEGOGO, а за основними подіями матчу – в онлайні "Футбол 24". Команда Рональда Кумана підходить до гри на 4-й позиції турнірної таблиці (34 очки) – відставання від Атлетіко складає 10 пунктів при наявності у мадридців матчу в запасі. "Синьо-гранатові" виграли 4 з 5-ти останніх поєдинків чемпіонату, але програли трофей, поступившись у фіналі Суперкубка Іспанії Атлетіку з Більбао (2:3).

Мессі вилучили за брутальний фол. Б'є – значить любить

Ельче бореться за виживання – 18 позиція та 17 набраних очок. Команда Хорхе Альмірона востаннє перемагала в чемпіонаті ще 23 жовтня, а безвиграшна серія у Ла Лізі налічує вже 12 поєдинків.

У цьому матчі Барселоні не міг допомогти Ліонель Мессі. Аргентинець продовжує відбувати дискваліфікацію за вилучення у фіналі Суперкубка Іспанії. Поєдинок з Ельче якраз є останнім, який 33-річний нападник змушений пропустити.

Ельче – Барселона: стартові склади

Ельче: Бадія – Барраган, Верду, Дієго Гонсалес, Мохіка – Хосан, Марконе, Рауль Гуті, Родрігес – Рігоні, Бойє.

Барселона: тер Штеген – Мінгеса, Араухо, Умтіті, Альба – Бускетс, де Йонг, Педрі – Дембеле, Брейтвейт, Грізманн.