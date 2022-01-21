"Я дуже щасливий. Думаю, такі матчі дають мені найбільше щастя. У нас команда з характером, із силою, вона ніколи не здається. Це найкраще, що було у цій грі. Матч був дуже складним, але я наголошую на характері цієї команди і цих футболістів.

Порятунок Луніна від фіаско у відеоогляді поєдинку Ельче – Реал – 1:2

Команда чудово відреагувала на пропущений гол. Я дуже радий за Іско та Азара, які грають не так часто. Ми знали, що матч може перейти у додатковий час", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, український голкіпер Реала Андрій Лунін провів на полі усі 120 хвилин.

Реал у меншості здобув вольову перемогу над Ельче – Лунін зробив 2 сейви й пропустив скандальний гол, який не зарахували