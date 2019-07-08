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Ель-Шаараві офіційно приєднався до Шанхай Шеньхуа

10:22 371 Читать на русском
Ель-Шаараві офіційно приєднався до Шанхай Шеньхуа
Стефан Ель-Шаараві / Reuters

Форвард Стефан Ель-Шаараві продовжить кар'єру в китайській Суперлізі.

Нападник Стефан Ель-Шаараві офіційно приєднався до китайського Шанхай Шеньхуа, повідомляє твіттер клубу.

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Повідомляється, що італієць підписав контракт терміном на 3 роки, а сума трансферу, за даними Transfermarkt, склала 20 млн євро.

Нагадаємо, в минулому сезоні Ель-Шаараві забив 9 голів у 44 матчах.

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Теги
Трансфери Стефан Ель-Шаараві Стефан Ель-Шаараві Рома Рома Італія Шанхай Шеньхуа Шанхай Шеньхуа
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