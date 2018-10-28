Ель Класіко Барселона – Реал: промо центрального матчу вікенду

"Футбол 24" спільно з MEGOGO представляє промо матчу Барселони та Реала у 10-му турі чемпіонату Іспанії.

Сьогодні, 28 жовтня, відбудеться довгоочікуване Ель Класіко – перше за 11 років без Роналду та Мессі. Матч Барселона – Реал пройде на Камп Ноу. Початок гри о 17:15 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Барселона – Реал: анонс матчу

Пряму відеотрансляцію Ель Класіко від MEGOGO ви маєте змогу переглянути безпосередньо на сайті "Футбол 24". Показ поєдинку буде здійснюватися з найсучаснішими технологіями. Яскравий проморолик анонсує для вас атмосферу та якість трансляції прийдешнього матчу.

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