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Ель Класіко Барселона – Реал: історичний хет-трик 19-річного Мессі у ворота "вершкових"

27 жовтня 18:28 1343 Читать на русском
Ель Класіко Барселона – Реал: історичний хет-трик 19-річного Мессі у ворота "вершкових"
Ліонель Мессі / goal.com

Перед матчем Барселони та Реала у 10-му турі чемпіонату Іспанії "Футбол 24" спільно з MEGOGO пригадує найкращі моменти в історії Класіко.

У другому колі чемпіонату Іспанії 2006/07 Ель Класіко проходило на Камп Ноу. Команди традиційно вели боротьбу за титул. Реал на чужому полі тричі виходив вперед, але Барселона щоразу зрівнювала рахунок. Всі три голи "вершковим" забив 19-річний Ліонель Мессі. У той день аргентинець вперше відзначився у воротах принципового суперника в Прімері.

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Зараз Мессі з 26 голами є найкращим бомбардиром в історії Ель Класіко. Однак у сезоні 2006/07 його феєричний хет-трик не допоміг Барселоні виграти Прімеру. На фініші чемпіонату Реал мав стільки ж очок, як і Барселона, але посів перше місце завдяки кращим результатам якраз у очних поєдинках – 2:0 вдома.

Іспанія, Прімера 2006/07, 26-й тур

Барселона – Реал – 3:3

Голи: Мессі, 10, 27, 88 – ван Ністелрой, 4 (пен), 12, Рамос, 72

Іспанія10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
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