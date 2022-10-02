Футбольна неділя 2 жовтня подарує видовище, на яке з нетерпінням очікують шанувальники футболу зі всього світу. Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед вкотре будуть з'ясовувати стосунки і битися за звання футбольного господаря свого міста.

Трансляція

Насолодитися запеклим манчестерським дербі між "містянами" та "дияволами" можна на setantasports.com. Коментувати матч для глядачів буде Ігор Бойко.

Орієнтовні склади

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Аканджі, Діаш, Канселу – де Брюйне, Родрі, Сілва – Фоден, Гріліш, Холанд.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Мартінес, Маласія – Мактомінай, Еріксен – Антоні, Фернандеш, Санчо – Решфорд.

Арбітри

Призначення на головну "зарубу" 9 туру АПЛ отримав Майкл Олівер. На лініях йому асистуватимуть Стюарт Барт та Саймон Беннет. Роль четвертого арбітра виконає Девід Кут, а за VAR працюватимуть Пол Тірні та Адріан Холмс.

Поточна форма

Грізна машина Пепа Гвардіоли цілком компенсувала відхід Стерлінга та Жезуса придбанням Холанда. Атакувальний потенціал "містян" загалом не постраждав, про що свідчить лідерство за забитими голами – 23.

А от у захисті чемпіонів Англії з'явилися дуже серйозні проблеми. 6 пропущених голів у 7 матчах, на перший погляд, не виглядають катастрофою, але Ньюкаслу вдалося відвантажити Сіті аж 3 голи, після яких хлопці Гвардіоли спромоглися лише на нічию, та й перемога над Крістал Пелас розпочиналася з двох пропущених м'ячів.

Сам Пеп відзначав, що команда раніше так не пропускала, і пообіцяв попрацювати над обороною. "Містяни" – просто шалено потужна команда, але за правильного настрою та вдалої тактики навіть їх можна засмутити поразкою. Чемпіони хочуть захистити свій титул, і потрібно дуже постаратися, щоб завадити їм у цьому.

У Тен Хага ситуація поки не така радісна. Фахівець з Нідерландів лише почав будівництво своєї команди, в основі якої здебільшого немає місця для 37-річного Роналду, амбіції якого з віком нікуди не поділися.

Поразка Брайтону та розгром від Брентфорда стали дуже гучними ляпасами, які змусили "дияволів" прокинутися та згадати, що так грати з легендарною емблемою на грудях вони просто не мають права. Перемога над розбалансованим Ліверпулем, звитяга у Саутгемптоні, +3 очки з Лестером та впевнений нокдаун Арсенала, який поки що продовжує лідирувати в таблиці, з рахунком 3:1 – це дуже серйозна заявка на великі перспективи. Хочеться вірити, що команда зрозуміла вимоги нідерландця та готова повертати велику чемпіонську славу Юнайтед.

Історія протистоянь

Впродовж останніх 10 матчів перевага була на боці "містян", які святкували перемогу 5 разів. Один матч завершився внічию, 4 рази раділи "дияволи". За цим показником команди йдуть рівно, тож говорити, що статистика на боці Сіті, не можна. МЮ навіть у кризові часи знаходив можливість вистрілити у дербі, а бажання продовжити переможну серію до 5 ігор може стати вирішальним фактором у цьому протистоянні.

Кадрова ситуація

Обойми обох команд заряджені майже на повну. На Ляпорта Гвардіола й так не розраховує, без Стоунза іспанець теж цілком може обійтися.

У Тен Хага під запитанням Магвайр, до якого є дуже багато претензій, а в разі чого заміна Решфорда на Роналду навряд чи знизить рівень Юнайтед. Тож нехай переможе сильніший, а переможений з гідністю продовжить свій шлях, не нарікаючи на вигадані проблеми зі складом.