У Південній Америці відбулись чергові матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року. Рахунок та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

КОНМЕБОЛ, кваліфікація до ЧС-2022, 2-й тур

Болівія – Аргентина – 1:2

Голи: Морено, 24 – Мартінес, 45, Корреа, 79

Еквадор – Уругвай – 4:2

Голи: Мена Дельгадо, 14, Естрада, 45+3, 52, Плата, 75 – Суарес, 83 (п.), 90+5 (п.)

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У матчі 2-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року збірна Болівії на своєму полі поступилась національній команді Аргентини з рахунком 1:2. Рахунок було відкрито в середині першого тайму – голом відзначився екс-"гірник" Марсело Морено. На останній хвилині першої сорокап'ятихвилинки Аргентина відновила рівновагу завдяки голу Лаутаро Мартінеса. А під кінець матчу Хоакін Корреа з передачі Мартінеса вирвав для "біло-голубих" перемогу. До слова, після матчу між командами виникла бійка за участю нападника Ліонеля Мессі.

У ще одному матчі Еквадор і Уругвай влаштували справжній голепад. Ще до перерви "триколорові" зусиллями Мойсеса Кайседо і Майкла Естради забили у ворота Мартіна Кампаньї два сухих голи. У другому таймі Естрада оформив дубль, а четвертий гол забив представник Спортінга Гонсало Плата. Наприкінці зустрічі уругвайці змогли відіграти два м'ячі – форвард мадридського Атлетіко Луїс Суарес двічі реалізував пенальті. Варто зазначити, що ще два голи уругвайців і третій м'яч Естради були скасовані завдяки VAR.

Як наслідок, Аргентина, набравши шість пунктів, піднялась на вершину турнірної таблиці і ділить першу-другу сходинку з Бразилією, Еквадор зрівнявся за очками з Уругваєм, а Болівія замикає "десятку".

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