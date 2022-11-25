Обидві команди виграли стартові поєдинки з рахунком 2:0. Матч, як і онлайн-трансляція Нідерланди – Еквадор на "Футбол 24", стартував о 18:00. Перший же напівмомент завершився голом. Аке почав атаку, Бергвейн втратив, але еквадорці самі віддали Классену. Гакпо отримав ледь вловимий пас від 29-річного ветерана й ідеально вклався в удар з лінії штрафного. Еступіньян на 11-й знайшов Валенсію в 15-метровій зоні від воріт. Ван Дейк виріс горою і заблокував постріл Еннера, який відзначився дублем у грі проти Катару. Телевізійники ФІФА курйозно показують, що снаряд у моменті удару Коді летів зі швидкістю... 0 км/год – феноменально!

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Дюмфріс пройшов двох опонентів і впав у боротьбі, а третій (Фелікс Торрес) за всіма законами суворих еквадорських вулиць помстився за товаришів, щосили буцнувши м'ячем у печінку. Спочатку Плата на правому фланзі, а потім Еступіньян ліворуч, немов стоячих оббігають крайків оборони Нідерландів. Тімбер, який замінив Де Лігта в основі, вже не вперше підчищає за партнерами в центрі. Ван Дейк теж на місці. Динамічний енергійний Еквадор зі швидкими флангами, безліччю прострілів і миттєвим відбором у фінальній третині – нелегко йому протистояти.

"Помаранчеві" не контролювали гру в перші 30 хвилин. Команда Альфаро частіше володіла м'ячем, доходило навіть до 58%. Як же легко Валенсія хитнув Дюмфріса. Потужний удар дуже нагадував гол Гакпо, тільки ось голкіпер Херенвена Нопперт встиг зреагувати. Дуже багато єдиноборств, але це не заважає перегляду. Хороші силові бої від обох команд. Еквадор трохи різкіший. Нідерланди все роблять красиво. Навіть оборонну гру перетворюють у щось видовищне. Красиві підкати Аке, Де Йонга, Тімбера. Самовідданість Гакпо, який більше часу проводить на своїй половині, ніж попереду, хоча сьогодні вийшов саме в дуеті нападників з Бергвейном.

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Де Йонг видав 5 відбирань за перший тайм. Френкі ніби покриває всі зони. Разом із одноклубником Маліновського Копмейнерсом вигризає центр поля. Це дає "помаранчевим" більшу щільність у захисті, ніж було проти Сенегалу. Зв'язочка Еступіньяна і Валенсії працює на всю потужність. Черговий штрафний захисника Брайтона, заблокований удар Еннера. Первіс забив на 3 компенсованій, однак судді скасували взяття воріт. Еступіньян підставив ногу після дальнього удару, але офсайд зафіксували в іншого еквадорця, який начебто перекривав огляд голкіперу.

#NED 1-1 #ECU (50')#NEDECU #FIFAWorldCup #Qatar2022



Jugadores que marcaron 6 goles seguidos de su selección en TODA la historia de la Copa del Mundo:



Eusébio (1966)

Paolo Rossi (1982)

Oleg Salenko (1994)@EnnerValencia14 (2014-2022)



NADIE LLEGÓ A 7. HAZLO, ENNER. pic.twitter.com/dLN3fBuHxb — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 25, 2022

Оборона обороною, але в Нідерландів 1 удар проти 6 спроб Еквадора за 45 хвилин. У межах штрафного ситуація ще гірша (0:3). Лише геній Гакпо, який реалізував єдиний момент команди, оцінений у скромні 0,04 xG, дає таку потрібну перевагу. Депай, як і обіцяв Ван Гал, вийшов уже на цілий тайм. На початку другої половини Валенсія таки зрівнює. Серія нервових дій на своїй половині з не найкращим виносом голкіпера, рикошетом від голови захисника, а потім ще й Тімбер програв боротьбу. Нопперт парирував удар Еступіньяна, Еннер добив у порожні, Аке застряг і залишив форварда Фенербахче в легальній позиції без офсайду. Це вже 6 поспіль гол Еквадору на чемпіонатах світу, який забив Валенсія!

Все потужніші хвилі атак накочуються на штрафний "помаранчевих". Один удар блокують, добивання Плати приймає на себе поперечина. Рівно 60 хвилин Нідерланди не били по воротах еквадорців. Прокинулася команда ван Гала ще однією комбінацією Классена (ліворуч) і Гакпо, який відкинув під удар Копмейнерсу. Не дуже влучно вийшло. І знову нічого. Лише кілька спроб Еквадору здалеку. Валенсію виносять на ношах. Еннер у сльозах, не може самостійно рухатися, хоча ніби й не дуже шкутильгає. Нідерланди встановлюють дивовижний як для себе антирекорд. Ніколи в жодному матчі на чемпіонатах світу вони не били настільки нікчемно мало (2 рази за матч).

#NED 1-1 #ECU

xG: 0.09-1.57



Both sides move closer to qualifying for the #FIFAWorldCup knockout stages.



A clash where we saw the tournament's quickest goal (Gakpo) and a new leading goalscorer (Valencia)#NEDECU pic.twitter.com/BUw1Ps7UyE — Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) November 25, 2022

Обидві збірні набирають по 4 очки, переносячи визначення долі 1 місця на сам фініш. Але в Нідерландів там Катар, а Еквадор чекає значно сильніший Сенегал, який заробив 3 бали і ще може викинути команду Альфаро з плей-офф. Нереальна перевага "Ла Трі" за очікуваними голами (0,09:1,57) та ударами (2:14). Значно цікавіші та сміливіші в атаці. Однак в останньому турі буде дуже не вистачати опорника Себаса Мендеса, який отримав дискваліфікацію за 2 попередження. Під величезним питанням і вже легендарний Валенсія, який може повторити долю Неймара і більше не зіграти як мінімум на груповому етапі. Еннер, до слова, увійшов до елітарного клубу гравців, які забили 6 поспіль голів своєї команди на мундіалях, ще й зробили це у 5 перших матчах на ЧС.

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