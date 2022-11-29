Еквадор – Сенегал: стартові склади та онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Сенегал і Еквадор розіграють путівку в плей-офф чемпіонату світу. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Еквадор – Сенегал розпочнеться о 17:00 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".
Еквадор – Сенегал: анонс матчу ЧС-2022 – вболіваємо за несподіваного друга України!
Стартові склади команд
Еквадор: Галіндес – Пресіадо, Торрес, Інкап’є, Еступіньян – Франко, Груесо, Кайседо – Плата, Валенсія – Естрада.
Сенегал: Е. Менді – Сабалі, Кулібалі, Діалло, Якобс – Сісс, П. Гуйє – Ндіайє, І. Гуйє, Сарр – Діа.
Еквадору вистачить нічиєї для виходу з групи, а от Сенегалу потрібна виключно перемога. Обидві команди гарно зіграли проти Нідерландів, однак африканці поступилися "ораньє", а латиноамериканці – звели матч до нічиєї.