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Ектор Еррера зацікавив Арсенал – він може стати заміною Ремзі

22:00 117 Читать на русском
Ектор Еррера зацікавив Арсенал – він може стати заміною Ремзі
Ектор Еррера / ФК Порту

Півзахисник Порту Ектор Еррера потрапив до сфери зацікавлень лондонського Арсенала.

Досвідчений мексиканець може стати на Емірейтс заміною Аарону Ремзі, повідомляє The Sun.

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Валлієць не продовжить контракт із Арсеналом і поповнить склад Ювентуса в статусі вільного агента. Натомість "каноніри" можуть безкоштовно підписати Ерреру, який не зумів домовитися про умови нової угоди з босами Порту.

Окрім того, на гравця претендують міланський Інтер, мадридський Атлетіко та Вулверхемптон. У сезоні 2018/19 Ектор Еррера провів 16 матчів у Прімейрі, в яких забив 1 м'яч.

Ніколи такого не було – і от знову: чому Арсенал фінішує четвертим у цьому сезоні?

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