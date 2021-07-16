Чемпіонка Європи з вільної боротьби Аліна Грушина пропустить Олімпійські ігри у Токіо через травму.

"В жіночій Олімпійській команді екстрена заміна. У звязку з травмою Аліни Грушиної у вазі 57 кг Україну в Токіо буде представляти Тетяна Кіт", – повідомила АСБУ на своїй сторінці у Facebook.

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Для 21-річної атлетки Олімпійські ігри в Токіо мали стати першими у кар'єрі. Цьогоріч Грушина завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи у Варшаві серед дорослих, а також взяла золото на молодіжному чемпіонаті Європи (U-23). Аліна була однією з головних претенденток на олімпійську медаль у Токіо.

Нагадаємо, раніше збірна України втратила тенісистку Марту Костюк. Вона пропустить Олімпіаду-2020 через травму плеча. 19-річна спортсменка мала б виступити в одиночному розряді та парному разом з Еліною Світоліною. Її замінить Даяна Ястремська.

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