"Екстракляса є більш конкурентним чемпіонатом. Цей чемпіонат зростає, з кожним роком приходить більше цікавих гравців, польські клуби успішно виступають у єврокубках, що також це доводить.

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До мене добре ставляться вболівальники. Мені здається, що якщо до когось з українських гравців погано ставилася б в їхніх командах, вони б там не затрималися", – сказав Кочергін для Tribuna.

Нагадаємо, Владислав Кочергін перейшов до польського Ракува в березні 2022 року. У нинішньому сезоні хавбек провів 27 матчів за клуб, забив 5 голів та віддав 3 асисти. Його контракт з Ракувом розраховано до 30 червня 2026 року.

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