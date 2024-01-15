У своїх англомовних соцмережах Ла Ліга збірну половини сезону чемпіонату Іспанії. Її складали експерти подкасту та гість, яким цього разу став партнер Романа Яремчука з Валенсії Серхі Канос.

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Варто зауважити, що у збірну першого кола експерти не включи жодного українця, хоча Довбик, Циганков та Лунін ясно заслуговують на це. Артем – один з найкращих бомбардирів Ла Ліги. В його активі 10 голів в 19 матчах. Віктор Циганков має шість очок за системою гол+пас і є лідером Жирони. Андрій Лунін зіграв у восьми матчах, в чотирьох з них він не пропустив.

Наразі Жирона очолює турнірну таблицю Ла Ліги з 49 очками. Реал перебуває на другій сходинці з 48 пунктами, але має гру в запасі.

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