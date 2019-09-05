Експерт-клуб збірної України збереться у Дніпрі з легендарними гравцями

"Експерт-клуб Parimatch" вже став доброю цьогорічною традицією у футбольному інформаційному просторі.

Спільний захід Української асоціації футболу та Офіційного партнера національної збірної України з футболу ТМ Parimatch вже проходив у Києві та Львові. Наразі, слідуючи за головною командою країни, географія заходу також розширюється і 9 вересня Експерт-клуб відбудеться у місті Дніпро, де вже 10 вересня національна збірна зіграє контрольну гру зі збірною Нігерії.

Початок засідання Експерт-клубу – 9 вересня о 13:00.

Місце зустрічі: культурно-діловий центр "Менора"

м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, 4/26

Тема: обговорення результатів п’ятого матчу в межах кваліфікації чемпіонату Європи 2020, Литва – Україна, що відбудеться 7 вересня у Вільнюсі та аналіз матчів збірної України з суперниками зі спекотної Африки напередодні матчу з Нігерією. Таких за всю історії збірної налічується не мало! З 1992 року збірна України зустрічалася зі збірними: Марокко (31.05.2018), Нігеру (22.05.2014), Камеруну (02.06.2013); Тунісу (23.06.2006) та Лівії (05.06.2006 та 18.02.2004).

Експертами заходу будуть:

Олег Протасов – легендарний футболіст та Перший віце-президент Української асоціації футболу;

Вадим Місюра – представник TM Parimatch;

Євген Яровенко – казахський та український футболіст, тренер, заслужений майстер спорту, Олімпійський чемпіон 1988 року;

Дмитро Михайленко – Головний тренер "Дніпро 1";

Сергій Назаренко – ветеран ФК "Дніпро" та національної збірної команди України з футболу;

Сергій Кравченко – футболіст, капітан команди "Дніпро 1", колишній гравець збірної України (грав у матчі проти збірної Камеруну).

Запрошуємо журналістів до висвітлення цієї події. Заявки на акредитацію треба надсилати на електронну пошту [email protected]