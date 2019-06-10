Експерт-клуб збірної України дебютував у Львові: Маркевич, Єзерський та інші посмакували розгром Сербії

Експерт-клуб Parimatch розширює географію. Провівши дебютне засідання перед першими матчами кваліфікації Євро-2020 Португалія – Україна та Люксембург – Україна, 8 червня провідні футбольні експерти та представники ЗМІ зібралися у Львові.

Цього разу – обговорити результати матчу Україна – Сербія та оцінити перспективи у матчі Україна – Люксембург.

Збірна України перемагає збірну Сербія. Фантастичні 5:0 – і перше місце відбірковій групі на чемпіонат Європи-2020. Яскрава, феєрична гра не залишила в цей вечір нікого без позитивних емоцій. Саме на таку гру очікували вболівальники й вони її отримали у Львові. Та попереду – матч Україна – Люксембург, який також потребує максимальної віддачі. Ці та інші новини зі стану збірної стали предметом дискусії Експерт-клубу!

Цього разу захід зібрав рекордну кількість представників мас-медіа – більш ніж 30 журналістів жваво обговорювали гру й ділилися прогнозами на наступний матч. Експертами клубу виступили: голова комітету збірних команд України з футболу Мирон Маркевич, екс-гравці національної збірної України Володимир Єзерський та В’ячеслав Шевчук, та відомий бомбардир Карпат Степан Юрчишин. Експерти зійшлися на думці, що українці тактично й психологічно були сильнішими в цей вечір за сербів, журналісти відзначили яскраву гру флангових молодих гравців збірної. Одностайні гості експерт-клубу також і в тому, що наступний суперник України команда Люксембургу буде грати в грамотний захисний футбол й зможе створити неприємності українцям.

"Вважаю, що формат Експерт-клубу – новий підхід у взаємодії футбольних аналітиків та спортивних ЗМІ. Місце – де кожен може поділитися своєю думкою, щодо виступів головної команди країни, почути висновок футбольних фахівців, згадати знакові історичні моменти та проаналізувати поточні перспективи. А на додачу – провести час у приємній дружній атмосфері однодумців. І мені надзвичайно приємно вітати цей захід саме у Львові. Місті, яке дарує натхнення нашим гравцям та огортає найміцнішою підтримкою!", – відзначив Мирон Маркевич.

"Експерт-клуб Parimatch розширює географію! Після Києва ми завітали до Львова. Мені дуже приємно бачити в цьому місті таких авторитетних й знаних експертів й медіа-фахівців. Ключове завдання формату експерт-клубу – зменшити дистанцію між спортсменами, медіа та експертами. Наша торгова марка, як меценат українського спорту, буде продовжувати шукати цікаві й нестандартні формати взаємодії медіа, експертів та спортсменів. Впевнений, що такий формат діалогу сприятиме всебічній популяризації гри номер 1 в Україні", – прокоментував подію представник ТМ Parimatch Вадим Місюра.