Експерт-клуб Parimatch проведе перше засідання у 2020 році – участь візьмуть Шовковський та гравець збірної України

16 червня о 15:00 на терасі PM Hall (КВЦ "Парковий") відбудеться перше цьогорічне засідання Експерт-клубу Parimatch. Формат, що став традиційним в 2019 році, знову збере разом популярних футбольних експертів та функціонерів, щоб підняти найактуальнішу тему — відновлення футболу після карантинних заходів, викликаних COVID-19.

Світова пандемія COVID-19 внесла суттєві корективи в усі життєві процеси. А особливо – позначалися на форматах проведення масових заходів, яким є найулюбленіший спорт мільйонів, футбол. Зупинка внутрішніх чемпіонатів, зміна дат та локацій проведення Ліги чемпіонів та Ліги Європи, перенесення Чемпіонату Європи на 2021 рік…

Та, поступово, спортивні змагання відновлюються! Так, поки що з рядом обмежень та нових норм. Але найголовніше – вболівальники знову можуть з захватом та азартом спостерігати за грою своїх улюбленців!

Символічно, що перший цьогорічний Експерт-клуб Parimatch присвячений саме поверненню футболу!

Експерти, серед яких Віце-президент та Генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький, асистент головного тренера національної збірної України з футболу Олександр Шовковський, захисник збірної Сергій Кривцов та головний тренер національної збірної U-16 Cергій Нагорняк обговорять плани та перспективи проведення осінніх матчів головної команди країни, підготовку та плани юнацьких збірних, проаналізують поточну ситуацію та, загалом, вплив Covid-19 на український футбол..

Окремою темою обговорення стане ріст популярності напрямку кіберфутболу під час карантину та створення за ініціативи УАФ Української асоціації електронного футболу, Президентом якої на XXIII Конгресі УАФ обрано Владислава Шовковського.

Зважаючи на діючі обмеження зі ЗМІ на заході можуть бути присутні не більше 4-х знімальних груп (з розрахунку журналіст та оператор).

Решта представників ЗМІ, що бажають взяти участь в експерт-клубі, зможуть зробити це онлайн, залишивши подання на акредитацію за адресою [email protected], та отримавши індивідуальне запрошення на відеоконференцію.

Дата: 16.06.2020, 15:00

Місце зустрічі: Літня тераса PMHall (м. Київ, Паркова дорога, 16а, КВЦ "Парковий").

Модератор заходу – прес-аташе національної збірної України з футболу Олександр Гливинський.

Приєднуйтесь онлайн до першого Експерт-клубу Parimatch та беріть участь в обговоренні найактуальнішої теми: повернення українського футболу!