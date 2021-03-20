Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич поділився враженнями від того, що команда вперше в сезоні проведе домашній матч на стадіоні імені В. Бойка.

"Експеримент, який ми вимушено провели, граючи постійно на виїзді, виявився для нас складним. Однак, ми отримали безцінний досвід, який загартував і об'єднав нас.

"Девіч також не одразу почав забивати": Маркевич порівняв футболістів Маріуполя з екс-зіркою збірної України

Ця ситуація призвела до того, що ми провели невиразний матч проти Колоса. Але, за винятком цього матчу, в усіх зустрічах ми виглядали добре, а в чомусь і перевершували суперників. Проте, фактор чужого поля все ж переважив. Дуже сподіваємося, що всі наступні матчі до кінця сезону будемо проводити вдома.

Ми вже оглянули нове поле. Зараз воно виглядає досить непогано. Трава ще досить молода, але грати можна", – цитує Маркевича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, перший поєдинок на власному стадіоні імені Володимира Бойка "азовці" проведуть вже сьогодні, 20 березня, проти Миная. Початок зустрічі о 14:00.

Десна – СК Дніпро-1 та ще два матчі УПЛ. Анонс