33-річний хавбек на початку вересня став вільним агентом після припинення співпраці з Бенфікою, за яку виступав з 2015-го, награвши 129 матчів.

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Новим клубом Таарабта став Аль-Наср з ОАЕ, де він виступатиме під 49 номером. Подробиці угоди поки залишаються у таємниці. Новий клуб Аделя йде шостим у чемпіонаті, на один пункт випереджаючи Аль-Айн Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка.

Адель Таарабт є вихованцем Ланса, ще встиг пограти за Тоттенхем, Фулхем, Мілан та Дженоа, але найуспішнішим був період виступів за Квінз Парк Рейнджерс (164 матчі, 34 голи та 42 асисти).