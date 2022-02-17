38-річний бразилець побив сімейну пару, яка святкувала день народження в одному з барів у місті Сан-Жозе-да-Тапера, що в Бразилії, інформує Lance.

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Перші розбіжності між парою та футболістом трапились 27 листопада минулого року після фіналу Копа Лібертадорес між Фламенго і Палмейрасом. Деталі цього інциденту не повідомляються. Продовження було 29 січня. Пара святкувала день народження та вирушила в бар, де натрапила на Шав'єра. Між чоловіками знову були розбіжності і все переросло в агресію під впливом алкоголю.

Марія Хосе да Сілва, постраждала жінка, розповіла, як це було: "Я встала з-за столу і пішла поговорити з двоюрідним братом. Коли я повернулась, Клейтон вже був за моїм столом. А коли я повернулась вдруге, то між моїм чоловіком і ним вже був конфлікт".

Жінка написала відповідну заяву у поліцію на екс-футболіста, правоохоронці почали розслідування інциденту.

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