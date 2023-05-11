Команда Хорхе Сампаолі в ніч з середи на четвер проводила поєдинок проти Гояса. У підсумку Фламенго здолав з рахунком 2:0. Не тільки перемога улюбленої команди потішила публіку, а й невеличкий стриптиз від Артуро Відаля.

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Чилійський півзахисник з'явився на полі на 68 хвилині. Після зустрічі Відаль підійшов до трибун, щоб віддати свої шорти, і в підсумку зняв їх перед камерами та фанатами, які були навколо. Зазначимо, що 35-річний гравець перебуває в хорошій фізичній формі й соромитися йому нічого.

Нагадаємо, що Відаль перейшов у Фламенго у 2022 році. В поточному сезоні він зіграв в бразильській Серії А всього в трьох матчах. Результативними діями він не відзначився.

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